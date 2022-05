Beken in de regio dreigen droog te vallen, waterschap heeft ‘noodpompen’ paraat

Drukte bij voedselban­ken in de regio valt mee, Eindhoven laat uitzoeken hoe dat kan

EINDHOVEN/BEST/DEURNE - Terwijl veel voedselbanken in het land constateren dat er meer klanten aankloppen, valt dat in Eindhoven, Best en Deurne nog reuze mee. De Voedselbank in Eindhoven vindt dat onlogisch en laat zelfs onderzoeken wat de verklaring is.

