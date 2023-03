Bekijk hier hoe er in jouw gemeente is gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen

Baby aan de borst? Het is in Eindhoven zoeken naar een rustig plekje

EINDHOVEN - Er moeten in de Eindhovense binnenstad meer locaties komen waar moeders hun baby borstvoeding kunnen geven of kunnen kolven. Volgens GroenLinks-raadslid Gisèle Mambre is het aanbod momenteel Eindhoven onwaardig. Wethouder Samir Toub laat onderzoeken hoe het beter kan.