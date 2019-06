Beruchte drugsbaron meldt zich bij politie als Undercover-boef ‘Ferry Bouman’

Harry Potter

Van W. (58), in de onderwereld bekend als Harry Potter, werd in 2011 tot zestien jaar cel veroordeeld in België wegens grootschalige drugshandel maar kwam in 2015 al op vrije voeten. Een jaar later werd zijn naam genoemd bij de grote Party King-zaak. Dat was het 'rovershol’ in Best waar de politie jarenlang gesprekken van producenten en handelaars in harddrugs afluisterde. Van W. is daar ook geweest.