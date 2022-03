Bestuur Eindhovense skatehal Area 51 en oud-voorzitter Thom Aussems staken haantjesgevecht en treffen schikking

Rol van CDA in Zuid­oost-Bra­bant steeds kleiner: 'Als het zo doorgaat, verdwijnt de partij straks uit lokale politiek’

EINDHOVEN/HELMOND - Het CDA zakt steeds verder weg. Tien jaar geleden was het nog een machtspartij in de regio maar die rol verschrompelt. Is het tij nog te keren? ,,Harder werken”, zegt de ene party-coryfee. ,,Sluit het partijbureau in Den Haag”, zegt de ander.

21 maart