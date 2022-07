Bestuurder vlucht na botsing op N2: rijstrook richting Best dicht

Niet alleen bouwen, bouwen, bouwen, maar juist aandacht voor mensen, mensen, mensen in Eindhoven­se wijken

EINDHOVEN - Het klinkt als een open deur, maar het blijkt echt zinnig: de mens moet centraal staan bij wijkvernieuwing en niet de ‘stenen’. Die boodschap is actueler dan ooit, zeker nu de overheid miljoenen gaat steken in achterstandswijken. Dat stelt Marieke Wenneker van Fontys na onderzoek in Strijp-S en Woensel West in Eindhoven.

11 juli