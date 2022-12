‘Bewoners zien transitie wijk als het kopen van een te grote jas, ze moeten erin groeien’

EINDHOVEN - Op de foto met een leren motorjack of kimono bij Tante Netty, gratis speelgoed uitkiezen bij Slera Kringloop en slenteren langs de vele kramen, genietend van een oliebol en warme chocolademelk. Er was zondag genoeg te doen op de kerstmarkt in Woensel-West

Eva en Rita Hulshof zijn samen met hun dochtertje Rozemarijn een dagje uit. De eerste spulletjes, twee kinderstoeltjes, zijn al gescoord bij een van de ruim honderd kramen op de Edisonstraat in Eindhoven.

Voor de deur sociaal designbureau Tante Netty passen de dames een ‘nieuwe’ jas. Rita: ,,Ik heb voor Eva de gouden jas gekozen. Die past bij haar uitbundigheid.” ,,Voor Rita heb ik de jas met panterprint gekozen. Ze zou zoiets nooit aantrekken.”, zegt Eva.

Met ‘jassenpassen’ een verhaal ophalen

Doel van het ‘jassenpassen’ is het verhaal ophalen van bezoekers en bewoners wat ze van de nieuwe wijk vinden. ,,Het is een gezellige wijk geworden. Wij kennen het ook nog als probleemwijk. Maar nu durf ik ’s avonds weer rond te lopen”, aldus Rita.

Quote De nieuwe wijk is voor veel mensen wennen. Het is een nieuwe jas op de groei gekocht, waar ze nog in moeten groeien Stijn van Erp, Theatermaker

Samen met Tante Netty is theatermaker Stijn van Erp benieuwd hoe de bewoners de transitie van de wijk ervaren nu de laatste fase van het nieuwbouwtraject Plan Celsius in Woensel-West bijna klaar is. Van Erp: ,,De nieuwe wijk is voor veel mensen wennen. Het is een nieuwe jas op de groei gekocht, waar ze nog in moeten groeien. Reacties de we krijgen zijn: ‘Het lijkt wel Curaçao met al die kleuren’, ‘Voor mij hoeven die kleuren niet’ , ‘Het is mooi, maar normaal is gek genoeg’”.

Op de foto voor ‘Waag het Eens!’

Alle jassenpassers gaan op de foto voor het project ‘Waag het Eens!’ Met de verhalen en foto’s krijgt het project volgend jaar een vervolg. In welke vorm is nog een verrassing, maar bij de opening van het Waaggebouw in mei krijgen de bewoners een voorproefje te zien.

Bij de kramen van Slera Kringloop kunnen bezoekers gratis speelgoed uitzoeken. De kringloopwinkel uit de Visserstraat wil iets terug doen voor haar klanten en specifiek voor de minima die het zo zwaar hebben in deze tijd. Twintig kuub ligt er klaar om uit te delen.

Eigenaar Ralph Slegers: ,,Alles wordt duurder en met name de energierekening loopt op. Zonder onze klanten hebben wij geen succes. In de winkel hebben we de prijzen ook verlaagd. Hopelijk verkopen we meer, zodat we onze rekening ook kunnen betalen.”

De vriendinnen Diewke en Lotte vragen zich af waarom er geen speelgoedbibliotheek is in Eindhoven. Diewke: ,,Mijn zoon geeft zijn speelgoed door aan James. Speelgoed kopen is niet nodig, er is zoveel. Waarom niet lenen en omwisselen.’’ James (3) kijkt in ieder geval zijn ogen uit en heeft een garage uitgezocht met een politieauto. Lenen of krijgen het zal hem niet uitmaken.