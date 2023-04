Bezoeker (21) beroofd van ketting overleden vader bij festival in Eindhoven: ‘Intens verdrietig’

INTERVIEW Fábio Silva zegt dat hij bij PSV in een warm bad terecht is gekomen en gaat in op vragen over zijn toekomst

In zijn dertiende officiële wedstrijd voor PSV maakte aanvaller Fábio Silva zaterdagavond zijn vijfde goal. Eerder dit seizoen scoorde hij ook voor Anderlecht al elf keer, waarmee hij opgeteld in Nederland bij een van de absolute topschutters over een heel seizoen zou horen.