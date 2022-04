Bezorger van apotheek raakt kratten met ‘risicovolle’ medicijnen kwijt in Eindhoven

EINDHOVEN - Een medicijnbezorger van een apotheek in Eindhoven is tijdens zijn bezorgronde een drietal boodschappenkratten met risicovolle medicijnen verloren. De kratten zouden in de omgeving van de Meerkollaan zijn zoekgeraakt.