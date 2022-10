Bibbermomentje voor twee personen in ‘glazenwassersbakje’ door technische storing

Beeld van Gerard Philips pas in mei onthuld; stalen kunstwerk van 7 meter hoog is nog niet af

EINDHOVEN - De onthulling van het enorme beeld van Gerard Philips is opnieuw uitgesteld. Philips hoopt nu de 7 meter hoge buste van een van de oprichters op 15 mei 2023 te presenteren in Eindhoven, de datum dat het bedrijf werd opgericht in 1891.

9 oktober