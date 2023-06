Bij deel vrouwen met baarmoederhalskanker blijkt minder ingrijpende operatie afdoende

EINDHOVEN - Een deel van de vrouwen met baarmoederhalskanker kan toe met een minder ingrijpende operatie. Hun overlevingskansen blijven even groot. Groot voordeel is dat hen daarmee bepaalde complicaties bespaard blijven, zoals pijn bij het vrijen of niet normaal kunnen plassen.