Bij PSV is het een regelrechte puinhoop en stapelt de sportieve ellende zich op

Elfrink en De Mos over PSV en het contract van Xavi Simons: ‘Zet dat PSG maar op een dwaalspoor’

In de nieuwste aflevering van Elfrink en De Mos gaat het over onder meer PSV-Vitesse, het contract van Xavi Simons, de mogelijke aankopen van PSV en aanstaande wedstrijden. Aad de Mos stelt dat PSV snel en aan de voorkant moet regelen dat Xavi Simons langer dan dit seizoen blijft bij PSV. ,,12 miljoen is niks”, geeft hij aan over de aankoopclausule die PSG bij Simons heeft bedongen.

23 januari