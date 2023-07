Bij PSV is zeker nog ruimte om te investeren in nieuwe spelers: zo staat de club er financieel voor

Problemen door autisme? Eerst een jaar in de wacht; ‘GGzE móet veranderen omdat zorgvraag te groot wordt’

EINDHOVEN - Het is een van de grootste veranderingen ooit voor GGzE: duizenden cliënten in de regio voortaan in hun eigen omgeving behandeling bieden. ,,We moeten wel veranderen. Zoals we tot nu toe werken, kunnen we niet doorgaan.”