Bij Tantalus zijn ze een uurtje na een nederlaag alweer ontdooid

indebuurt.nl Carnaval­len bij nieuwe feestloca­tie in D'n Schuur: dit is het programma

Gade gij carnavallen in Lampegat? Dat kan dit jaar op verschillende locaties in het centrum, zoals in D’n Schuur. Vijf dagen lang ga je los in een grote feesttent bij de Paterskerk, met elke dag iets leuks op het programma.