Bijzondere momenten voor druk handbalbaasje Robin Schoenaker uit Bergeijk

Robin Schoenaker (27) uit Bergeijk heeft tropenmaanden achter de rug. Hij werd voor het eerst vader, heeft een nieuwe baan en stond op het WK. ,,Zo bekeken zitten er weinig uren in een dag”, zegt de handbalinternational, die woensdag in Eindhoven met Oranje Kroatië de baas was.

Een EK-kwalificatiewedstrijd dicht bij huis voor hem. Robin Schoenaker woonde zelfs een paar jaar in Eindhoven. Inmiddels is de 27-jarige van origine Arnhemmer met zijn gezin, op 21 december uitgebreid met dochter Scottie Seven, neergestreken in Bergeijk. ,,Eigenlijk was Nikki pas de dertigste uitgerekend, dus zo kon ik nog even thuis zijn met ze”, vertelt Schoenaker, die in januari het WK handbal had.

,,Ik vind het superknap hoe mijn vriendin dat toen heeft gedaan. Facetimen en bellen over de leuke dingen. Pas na de laatste wedstrijd heeft ze gezegd dat ze mij gemist heeft. Ze wilde mij niet te veel belasten en afleiden, echt superlief. We gunnen elkaar alles. Daardoor kon ik ontspannen het WK afwerken. Een voordeel was ook dat ik nog niet echt gewend was aan het vaderschap. Grappig hoe dat gaat, want na een paar dagen zit je er met zo’n kleine wel meteen weer helemaal in.”

Uitblinker in de dekking

Op zijn roze babywolk blonk Schoenaker, net geen twee meter lang, op dat WK in de dekking uit. Nederland kwam bij de eerste deelname sinds 1961 tot drie zeges en drie nederlagen en werd daarmee veertiende. ,,Of onze status veranderd is, weet ik niet. Andere landen houden rekening met ons, maar dat was daarvoor ook al wel zo”, aldus Schoenaker. ,,Dat je überhaupt zo’n toernooi mag spelen, is supervet. Iedereen is ook tevreden met de prestatie die wij hebben geleverd.”

Volledig scherm Het Oranje-blok met Robin Schoenaker (rechts) en Samir Benghanem in Eindhoven tegen Kroatië. © Kees Martens/DCI Media

Dat geldt op persoonlijk vlak zeker voor de dekkingspecialist. ,,Alleen verdedigen is natuurlijk een heel specifieke taak waar ik me volledig op kan focussen. Met Samir Benghanem leg ik daar alle energie in, ik speel vooral in dienst van het team. We hebben veel kleinere spelers in het team die veel beter kunnen aanvallen. Als verdediger heb ik mijn lengte en fysiek mee. Met krachttraining zorg ik dat ik heel het seizoen in orde ben.”

Op-en-top topsporter is hij, maar wel met een baan ernaast. Schoenaker werkt sinds oktober vier dagen in de week bij Yelflow in Utrecht als digital marketing consultant. ,,Een klein bedrijf, heel supportive. Ik probeer voor het werk ook nog te fitnessen. Ik train vier avonden in de week en op zaterdag de wedstrijd. Op maandag heb ik een soort papa-dag.”

In Bergeijk op zijn plek

Hij handbalt net over de grens in België. Met zijn club Sporting Pelt strandde hij in de play-offs van de BENE-League. Nu volgt nog de strijd om het Belgisch kampioenschap en op 1 april de bekerfinale. Bewust tekent Schoenaker altijd maar een jaarcontract, ook al hoeft hij niet weg. ,,De situatie is veranderd, ik moet er nu samen met mijn gezin uitkomen. In Bergeijk zitten we op onze plek. Als ik een jaartje in het buitenland wil spelen, zal mijn vriendin waarschijnlijk ‘ga maar’ zeggen. Maar dan alleen, want zij gaat haar leven hier niet zomaar achterlaten en de kleine neem je ook niet overal mee naartoe.”

Overtuigende 32-27 zege op Kroatië

Het eerste duel in het tweeluik met Kroatië ging woensdagavond in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven met 32-27 overtuigend naar Oranje. De marge van twee bij rust werd snel uitgebouwd en de belangrijke zege kwam geen moment meer in gevaar. Zondag is de uitwedstrijd in de kwalificatiegroep met ook België en Griekenland voor het EK van januari 2024. Schoenaker: ,,Met deze punten tegen topland Kroatië maken we de nederlaag in Griekenland een beetje goed. Dat is mooi. Er is dus niks aan de hand, we gaan ons wel kwalificeren.”