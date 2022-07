Biodiversiteit is ook voor bijen van belang: ‘Nu laten we de natuur haar gang gaan’

Deze vereniging deed zondag mee aan de open dag van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Bezoekers leerden er dat de leden meer doen dan het houden van bijen en winnen van honing en was. Ze zetten zich steeds meer in voor biodiversiteit, zodat er meer variatie komt in begroeiing, insecten en uiteindelijk ook vogels.

Zo is er in november een poel gegraven naar ontwerp van Rinze Graafstra. ,,Met het afgegraven zand hebben we hier een verhoging aangelegd”, vertelt hij. ,,Zo hebben we zowel voedselarme als -rijke grond, net zoals we zorgen voor plekken met zon en met schaduw, natte en droge grond. Nu laten we de natuur haar gang gaan; dat is ook goed voor de bijen. We zorgen er alleen voor dat dat er geen exoten bijkomen en planten zoals brandnetels niet gaan domineren.”

Quote Mooi werk, maar we konden nooit eens weg in de zomer Lenie Boudewijns

Maar toch gaat hij vooral over bijen bij Ambrosius. Yuriy Kasyanyuk hielp op zijn veertiende al bij de bijenkasten van zijn opa in Oekraïne. Toen hij later naar Doetinchem verhuisde voor zijn werk pakte hij het weer op.

Potje honing vullen

Weer een andere baan bracht hem naar Eindhoven en ook hier ging hij op zoek naar een bijenhoudersvereniging. Inmiddels is hij penningmeester bij Ambrosius. Hij vertelt dat zijn vereniging samen met de gelijknamige uit Veldhoven cursussen voor aspirant-imkers organiseert. En dat met steun van de Rabobank Clubsupport er twee zonnepanelen zijn geïnstalleerd voor het zetten van koffie en thee.

Belangstellenden zijn elke zaterdag welkom. Op deze open dag is er ook aan kinderen gedacht. Ze kunnen een potje honing vullen met eigen etiket, kaarsjes rollen of een bijenhotelletje maken.

Gaatjes boren in een omgewaaide boom

Voor de allerkleinsten zijn er kleurplaten. Jop (7) en Tim (6) uit Nuenen boren gaatjes in schijven van de stam van een vorige week omgewaaide boom. Hun moeder Jesse had in het plaatselijke krantje Rond de Linde over de open dag gelezen.

De jongens worden geholpen door Liesbeth van Hees-Linders. Samen binden ze een touwtje aan het hout, zodat het thuis een plaatsje aan de tuinschutting kan krijgen. Van Hees houdt van bijen, maar geniet van de héle natuur. Ze vertelt over hoe tot haar verrassing het onderste stukje prei met wat geduld voor heel mooie bloesem kon zorgen.

Herinneringen ophalen

Pieter en Lenie Boudewijns komen herinneringen ophalen uit de tijd dat ze zelf als imker actief waren. ,,Mooi werk, maar we konden nooit eens weg in de zomer”, zegt zij. Uiteindelijk maakte de besmetting met de varroamijt een einde aan hun hobby in de tuin aan de Eckartseweg.

Later op de middag werd de naam van de nieuwe poel van Ambrosius onthuld. De keuze moet niet moeilijk zijn geweest, omdat een van de oud-leden die veel voor de vereniging heeft betekend, Marten Aalpoel als naam had.