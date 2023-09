‘Blaas, blaas’, riep Eindhovenaar voordat hij werd neergeschoten, 9 jaar cel geëist tegen schutter en wapeneigenaar

Politie nog bezig met onderzoek naar bijtende stof in pakketje op bureau in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie is nog bezig met het onderzoek naar de stof die agenten vrijdag vonden in een pakketje op het politiebureau aan de Michelangelolaan in Eindhoven. Agenten kwamen daar in aanraking met een stof die zorgde voor een ‘prikkelende en irriterende’ reactie. De hulpdiensten rukten daarop massaal uit.