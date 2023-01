Bloedrelikwie Johannes Paulus II voor Eindhovense St. Petruskerk: Een medaillon met een druppeltje bloed

EINDHOVEN - De St. Petruskerk in Eindhoven heeft een bloedrelikwie in haar bezit van paus Johannes Paulus II. Het gaat om bloed van de aanslag op hem op het St. Pietersplein in Rome op 13 mei 1981.

Het gaat om één druppel bloed, in een gouden, bloemvormig medaillon van een paar centimeter groot. Bewaard na de aanslag op paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981 op het St. Pietersplein tijdens een publieke audiëntie. Een officieel document bevestigt de echtheid.

Het relikwie is niet zeldzaam

Het is geen zeldzaam relikwie. De paus heeft toen veel bloed verloren. Meerdere kerken in de wereld hebben een reliek. Hoeveel het er zijn, is niet bekend. In Nederland hebben de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en de St. Petruskerk er een. Beide zijn afkomstig van de voormalige privésecretaris van de paus, kardinaal Stanislaw Dziwisz in Krakau.

Niet uitzonderlijk dus, maar bijzonder door het verhaal erachter van de aanslag en met een speciale betekenis voor de St. Petruskerk, pastor Ad Verest en pastor Johan Goris.

Voorspreker in de hemel

Het familiepastoraat van de kerk, de geloofs- en gemeenschapsvorming en ervaring voor jong en oud samen, dat vorig jaar van start gegaan, staat onder bescherming Paus Johannes Paulus II (1920-2005). ,,Een inspiratiebron om het geloof te stimuleren en om hulp te vragen als voorspreker in de hemel. Hij heeft veel vernieuwingen gebracht en veel betekent op het vlak van het huwelijk en het gezin”, aldus Verest.

Quote In een nis achterin de kerk komt een bronzen beeld met het relikwie

Pastor Johan Goris

Het idee van het bloedrelikwie is ontstaan naar aanleiding van het bronzen pausbeeld met reliek in Den Bosch dat daar in 2020 is gekomen. ,,De Rooms Katholieke kerk zet veel in op visualisatie om uit te beelden wat we vieren. Kerst met een kerststal, Pasen met een paasgrot en nu een visueel aspect van de paus. Ook in de St. Petruskerk komt een bronzen beeld met het relikwie”, legt Goris uit. ,,Het beeld krijgt een plek in een nis achterin de kerk.’’

Brief geschreven naar Poolse kardinaal

De pastors zijn in de pen geklommen en hebben een brief naar kardinaal Dziwisz geschreven met hun motivatie voor een relikwie en die opgestuurd naar Polen. Na een keer extra bellen, kwam het mooie bericht dat de kardinaal akkoord ging.

Het familiepastoraat ‘Petrusamen’ gaat de komende maanden aan de slag met ‘Project JP II’. Een keer per maand is er een gezinsochtend waar het onderwerp aan de orde gaat komen. Ook zijn er filmavonden met films over het leven van de paus en er zijn verdiepingsmomenten aan de hand van zijn geschriften.

Op zondag 24 september staat de inzegening en onthulling van het beeld met het bloedrelikwie gepland. Voor deze feestelijke gelegenheid is bisschop De Korte van bisdom ’s Hertogenbosch uitgenodigd.

Volledig scherm De Petruskerk in Eindhoven. © René Manders/DCI Media