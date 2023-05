Bob Adriaans kiest na kort verblijf bij FC Eindhoven AV weer voor Belgisch avontuur bij Witgoor Sport

Klassieke muziek en het milieu: boeien!?

EINDHOVEN - Een weekend lang optreden terwijl je midden in je eindexamen VWO zit. En het nog leuk vinden ook. Dat geldt voor Brennan, Lidwien en Jinte uit Helmond en Eersel. Zondag staan ze met het Euregio Jeugdorkest in het Muziekgebouw in Eindhoven.