Bod van PSV voor Debast nog altijd verwacht: verdediger in de wachtkamer

Podcast Heet van de Herdgang | Noa Lang is een verademing voor journalis­ten en moet PSV aan de opstelling sleutelen?

Twee wedstrijden staan centraal in de vierde aflevering van Heet van de Herdgang, de ED-podcast over PSV. We praten na over de gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. En we blikken vooruit op het duel met Sturm Graz van dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League.