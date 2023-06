Bonden in beroep na verloren zaak tegen ASML over ‘verkapte vakbondsbonus’

Tas vliegt in brand aan kapstok in Eindhoven­se woning, rook verspreid over twee huizen

EINDHOVEN - Een tas is zaterdagavond in brand gevlogen aan een kapstok in een huis in Eindhoven. Het vuur verspreidde zich door de hal, waardoor onder meer tapijt begon te smeulen. De rook verspreidde zich over twee woningen.