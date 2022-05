Borrelen en dansen in Coffeelab NS

Twee jaar geleden was er al een Manify Out of Office in Coffeelab. Jeroen Veldkamp van Coffeelab: ,,Ons idee is om het station weer te delen met de Eindhovenaren. Dus willen we in onze locatie ook jubilea, afscheid en borrels houden.” Met dj's, lekkere hapjes en speciaal bieren van Uiltje Brewing Company wordt Coffeelab met Manify Out of Office een plek worden waar mensen na werktijd kunnen borrelen en dansen.

Teun Ligtenberg van Manify legt uit. ,,Het borrelen is belangrijk. Dat wilden we naar Brabant halen, want vooral in Eindhoven en Tilburg begon het uitgaan laat. In de Randstad, maar ook in Den Bosch was dat niet zo. Onze thuishaven is Den Bosch, waar we zes keer per jaar een evenement organiseren. Dat concept willen we uitbouwen. Elke keer op een andere mooie locatie.”