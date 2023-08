Boscagli krijgt goed nieuws na medisch onderzoek en PSV haalt opgelucht adem

Django Wagner, René Schuurmans en John de Bever en co laten de zon schijnen op Levenslied­fes­ti­val in Eindhoven

EINDHOVEN – Op een vol Stadhuisplein genoten zaterdag duizenden bezoekers van het Nederlandstalige levenslied. Er werd uit volle borst meegezongen met de liederen die gaan over een lach en een traan. Zelfs het weer paste zich aan, want er viel een enkele bui, maar er was ook ruimte voor de zon.