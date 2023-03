Bosschenaar rijdt onder invloed van ghb en zonder geldig rijbewijs door Eindhoven

Zedendelin­quen­ten mikpunt in gevangenis: ‘Stonden dagelijks in de rij om 'm bont en blauw te slaan’

De Limburgse monsteroppas, die tussen 2019 en 2021 meisjes misbruikte, dat filmde en streamde naar haar ‘meester', en deze ‘meester’ horen maandag hoeveel jaar ze de cel in gaan. Eén ding is zeker: ze krijgen het daar niet makkelijk. Zedendelinquenten - en zeker misbruikers van kinderen - zijn hun leven niet zeker in de gevangenis.