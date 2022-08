Bouwvakker gewond aan benen bij bedrijfsongeluk Bunkertoren in Eindhoven

Zuid­oost-Bra­bant kan en moet tot 2040 met duizenden huizen groeien, maar wel met meer oog voor groen en water

EINDHOVEN/HELMOND - Verstedelijking in de regio Zuidoost-Brabant gaat er in de toekomst anders uitzien. Het gaat goed, dus groei is onvermijdelijk, maar dan wel met oog voor groen en water, minder auto’s in de stad en meer OV.

9:00