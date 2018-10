Boze beer doodt wolf in Dierenrijk Mierlo

Tribeca en Lindehof stijgen in Lekker500, Karpendonk­se Hoeve duikelt uit top 100

12:56 EINDHOVEN/HEEZE - Twee restaurants in de regio stijgen met stip in de top 10, twee Eindhoven restaurants zijn uit de top 100 van restaurantgids Lekker gevallen. Tribeca in Heeze stijgt van 7 naar plek 5 en De Lindehof in Nuenen stijgt drie plaatsen naar nummer 6. De Karpedonkse Hoeve in Eindhoven wordt keihard afgerekend op de chef-wissel.