Aanleg amfibiescherm op omstreden bouwroute bij Eindhovens Wasven verrast tegenstanders en versterkt achterdocht

Vrouwen met endometrio­se lopen twee keer zo hoge kans op kanker, blijkt uit onderzoek Cathrien

EINDHOVEN - Patiënten met endometriose of adenomyose hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van eierstokkanker en baarmoederkanker. Dat blijkt uit het onderzoek dat Marjolein Hermens uit Helmond uitvoerde in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

23 juni