Gespreid betalen in de winkel? Eindhovens In3 maakt er werk van en gaat met 10 miljoen euro Europa in

Gloeilamp­plant­soen bij Strijp-T in Eindhoven in oude luister hersteld; 23 bomen geplant, rest volgt later

EINDHOVEN - Met het planten van een prunus, een sierkersenboom, is de officiële start gegeven van de herinrichting van het Gloeilampplantsoen op Strijp-T in Eindhoven. In de eerste fase worden 23 bomen en de nodige heesters en onderplanten gezet. De rest volgt later.

9 maart