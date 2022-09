Vragen PvdA in Brabant over obstakels voor rolstoelers die reizen met de trein

Duizenden huizen verwarmen met aardwarmte: het is in de regio Eindhoven mogelijk dichterbij dan je denkt

EINDHOVEN - Er is een ‘heel goede kans’ dat duizenden woningen in Eindhoven vanaf 2026 met aardwarmte verwarmd kunnen worden. Maar voor het zo ver is, moet warmteleverancier Ennatuurlijk wel nog het nodige huiswerk maken.

6:00