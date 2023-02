Brabants Burgerplatform stapt per direct uit mestoverleg: ‘We doen niet voor de schone schijn mee’

Veldho­venaar met ElvisMat­ters Band drie keer in uitver­kocht Ziggo Dome: ‘We zijn allemaal vrienden geworden’

VELDHOVEN/EINDHOVEN - Met een indrukwekkende versie van ‘My Way’ won Bouke and the ElvisMatters Band zaterdagavond ‘The Tribute, Battle of the Bands’. De groep, met een Veldhovense bassist én een gitarist uit Eindhoven in de gelederen, staat eind april drie keer in een uitverkochte Ziggo Dome.