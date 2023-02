Branco van den Boomen staat in hetzelfde rijtje als Messi en Neymar en imponeert ook op het hoogste niveau in Frankrijk

‘Fotofinish’ bij ‘Grand Finale du Keieklets’: Rob Bouwman pakt tweede Zilveren Narrenkap

HELMOND - Het is soms niet makkelijk om in de jury van het meest prestigieuze kletstoernooi van de regio Helmond te zitten. In de Keiekletsfinale blonken de favorieten Rob Bouwman en Boy Jansen allebei uit en had de jury lang nodig om aan de eerste de Zilveren Narrenkap toe te kennen.

12:02