Brand in huis aan de Bredalaan in Eindhoven

Dansgarde met alleen mannen neemt optreden zeer serieus: ‘We schuwen geen enkele danspas’

HELMOND - In de kantine van de voetbalclub deden zeven vrienden de belofte om de beentjes de lucht in te gooien. Maar dan niet op het gras van Bruheze maar in gemeenschapshuis De Loop als dansgarde voor hun vriend Willem. Alléén als hij prins zou worden. En dat werd hij.

13:15