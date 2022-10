Brandweer uitgerukt voor vliegtuig met hete remmen op Eindhoven Airport: ‘Personeel zag vlam’

Johan Harms uit Bergeijk zat met zijn vriendin in het vliegtuig. ,,We hebben helemaal niks gemerkt. Gelukkig niet. Het vliegtuig was al geland en het personeel van het platform had zelf al geblust. Later kwam de brandweer nog.” Er was geen sprake van paniek in het vliegtuig. Geen vervelende afsluiting van een twee weken durende vakantie in Alicante dus. ,,Alleen staan we nu al 45 minuten te wachten op de koffers. Mijn vriendin dan. Ik ben naar buiten gegaan om een sigaretje te roken.”