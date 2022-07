Breakdancetop vecht het in groots spektakel uit in Muziekgebouw

Tony (17) liep vast in de brugklas, maar doet nu examen in vier vwo-profielen: ‘Best grappig dat ik nou zo’n beetje alles haal’

EINDHOVEN - Het gaat hem nu goed, maar dat was in de brugklas wel even anders. Tony Smeets (17) uit Eindhoven doet examen in vier vwo-profielen, gaat aan de TU/e natuur- én scheikunde studeren én componeert muziek.

15 juli