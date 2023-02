Brieven | Inleveren die mobiel als je school binnen gaat | De beroepsgroep boeren wordt het land uit gepest

Jaarwisse­ling in Eindhoven: Bijna een ton schade en extreem veel fijnstof

EINDHOVEN - Geen excessen maar wel weer veel overlast en schade. Dat is volgens de gemeente Eindhoven het beeld van het verloop van de jaarwisseling in de stad. Ook was de hoeveelheid fijnstof in de lucht vrijwel nergens hoger dan in Eindhoven.

3 februari