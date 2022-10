Broederschap keert na 60 jaar terug naar brouwerij waar alles begon: ‘Er is veel veranderd’

EINDHOVEN/LIESHOUT - Een stel scholieren van het Sint Joriscollege trekt in 1962 met een paar andere maten richting Lieshout voor een bezoek aan de brouwerij van Bavaria. Zestig jaar later vieren ze er hun jubileum als broederschap Nog Efve Pintelieren.

De naam van de broederschap heeft als ondertitel Eindhovense Orde Ter Bevordering Der Biercultuur. De zeven eerste letters staan voor de achternamen van de oorspronkelijke groep. Henk van Eijk was een van hen en mag zich inmiddels voorzitter noemen. Praeses staat er op zijn visitekaartje. Maar deken zou nog beter passen bij een broederschap, zoals ze zichzelf graag zien. Een mannenclub van bierliefhebbers.

Precies zestig jaar na de eerste reis naar Bavaria worden de huidige leden met hun partners ontvangen in het brouwerijcafé aan de Heuvel in Lieshout. Eén moet verstek laten gaan bij de ontvangst, maar schuift later aan bij het avondeten. Dertien mannen telt de vereniging. ,,Zoals Jezus met zijn apostelen”, zegt secretaris Harry Timmermans.

Na een welkom door senior accountmanager Noud Swinkels neemt gids Gerrie van den Broek het gezelschap mee voor een rondleiding door het grote en moderne complex. ,,In die zestig jaar is er veel veranderd”, zegt Van Eijk.

Nieuwe mouterij

Van den Broek vertelt over de oude en nieuwe mouterij, over de loopbrug over de verkeersweg en over de rechtopstaande apollo’s, grote tanks met wort. Wort bestaat voornamelijk uit water, graansoorten en hop. En over Tante Corrie, de oudste Swinkels, die nog in de villa op het brouwerijterrein woont. Ze prijkt als jong meisje op verschillende zwart-wit-familiefoto’s die tijdens de rondleiding in groot formaat opduiken.

Na de rondleiding halen de leden van de broederschap in het brouwerijcafé herinneringen op. Dat doen ze onder het genot van een van de speciaalbieren van de Swinkels Family Brewers. De Pintelieren claimen met hun bezoek in 1962 de kiem te hebben gelegd voor wat nu gangbaar is voor iedere brouwerij: het ontvangen en rondleiden van bierliefhebbers. ,,Bij Bavaria wisten ze in 1962 eigenlijk niet wat ze aan moesten met ons verzoek voor een bezoek aan de brouwerij”, zegt Van Eijk.

Quote Bij Bavaria wisten ze niet wat ze aan moesten met ons verzoek voor een bezoek aan de brouwerij Henk van Eijk, Nog Efve Pintelieren

De kern van de groep is al die jaren intact gebleven. Soms stapt iemand op, een ander sluit zich bij de club aan. Opvallend is dat de meeste leden hun bestemming hebben gevonden bij de overheid. Zo is Jan van Gorp terechtgekomen bij de gemeentelijke sociale dienst. Hij heeft in zijn werkzame jaren kennisgemaakt met Pi Jacobs, directeur van de VVV en bestuurslid van de KNWU. Via hem hebben de Pintelieren een uitnodiging gekregen voor de Amstel Gold Race én een bezoek aan de Amstel brouwerij in Amsterdam.

De tweede ronde

Als de ober in het brouwerijcafé in Lieshout langskomt voor de tweede ronde, gaat het verhaal over de bezoeken aan de talrijke Belgische brouwerijen. Over dat je alleen lid kunt worden van de broederschap op uitnodiging (terwijl dertien mannen eigenlijk wel genoeg is). In afwachting van het lidmaatschap kun je donateur worden. Op voorwaarde dat je als bob de bierliefhebbers veilig thuisbrengt na een van de vrolijke bijeenkomsten.

Van Eijk heeft nóg een bijzondere herinnering: ,,We mochten en konden voor een terminale zieke een exclusief, aan hem aangepast, bezoek aan de brouwerij in Arcen regelen. Hij kreeg onze speld op en die bleef hij dragen, tot zijn dood, drie weken later.”