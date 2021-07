Brokkenpiloot rijdt zichzelf aan flarden, dochtertjes van 3 en 5 jaar zonder gordels achterin

SP in Eindhoven krijgt 100 klachten over Ergon; meldpunt veroor­zaakt onrust bij sociale werkplaats

30 juni EINDHOVEN - Bij de SP in Eindhoven zijn in een half jaar ongeveer honderd meldingen binnengekomen over problemen bij participatiebedrijf Ergon. Maar volgens de Ondernemingsraad (OR) van Ergon is vooral het SP-meldpunt de boosdoener. De OR klaagt dat de politieke partij onrust en spanning veroorzaakt bij de sociale werkvoorziening.