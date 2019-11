Burgemeester Eindhoven wil geen Zwarte Pieten-protest tussen winkelend publiek

Tijdens de Pietenparade trekt er een stoet van bonte pieten door de Eindhovense binnenstad, op een van de drukste dagen van het jaar. Volgens Jorritsma heeft de organisatie van de demonstratie aangegeven ongeveer 250 deelnemers te verwachten. Bij een demonstratie midden in het centrum verwacht de politie volgens de burgemeester problemen vergelijkbaar met die tijdens de intocht van Sinterklaas in 2018. Toen stonden leden van Kick Out Zwarte Piet ook op het bordes van de Catharinakerk en werden ze bedreigd door een groep hooligans.

Grote problemen

De politie voorziet grote problemen om de openbare orde te handhaven bij een demonstratie op het 18 Septemberplein of bij de Catharinakerk, aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Onder strikte voorwaarden mag demonstreren dus wel op het Stadhuisplein. De organisatie achter de aanvraag is teleurgesteld en laat weten nog in gesprek te willen over de toegewezen locatie. Een eerdere demonstratie tijdens de afgelopen intocht van Sinterklaas werd op het laatste moment afgeblazen.