Burgers jagen zelf op de relschoppers: ‘Wanneer gaat dit fout?’

Foto's van de rellen in Eindhoven laten soms niets te raden over. Een man met paarse jas, kort haar en zonnebril lijkt iets te roepen tegen twee ME’ers die met hun lange latten tikken uitdelen op het 18 Septemberplein. Voor de Blob staat een bebaarde man met kaal hoofd en herkenbare tatoeages op zijn gebalde vuisten en drie kruizen in zijn hals. Van een jongen in zwarte jas en blauwe spijkerbroek wordt zijn Calvin Klein-boxershort zichtbaar terwijl hij politiemensen bekogelt met een steen. Ze hebben één ding gemeen: ze staan met hun gezicht volledig herkenbaar op social media en websites. Zelfs vage kennissen zullen de mannen direct herkennen.



Dat gebeurt bijvoorbeeld op de website Dumpert.nl. Daar staan onder het kopje ‘Dumpert Opsporing Verzocht: Reltuig editie’ al dagen vijftien foto’s van relschoppers uit Eindhoven en Amsterdam. In de reacties noemen bezoekers al snel een handvol namen. ‘F. G. staat op foto 5, 6, 7 en 8. Lichtblauwe spijkerbroek, zwarte jas met strakke capuchon en zwarte Adidas schoenen met witte strepen’, schrijft ene ‘El-Negro187'. Het bericht telt ruim honderd likes. Een veelvoud daarvan heeft het gelezen. Verderop noemt iemand zijn volledige naam.



De jongen is online binnen een minuut gevonden. Hij werkt volgens zijn facebookprofiel in een Limburgs restaurantje. Deze krant krijgt hem niet te pakken, maar spreekt zijn bedrijfsleider wel. Die wil alleen kwijt dat hij vanwege het bericht op Dumpert.nl telefoontjes en mails heeft ontvangen over zijn jonge medewerker. Of die inderdaad op de foto’s staat en dus bij de rellen was, wil de ondernemer niet zeggen. ,,Dat is niet aan ons maar aan de politie.”