Bus met lekkend drugsafval op Anthony Fokkerweg in Eindhoven

Eindhoven­se wint ets van Rembrandt: ‘Nooit gedacht dat dit me zou overkomen’

10 september EINDHOVEN - ,,Het is een raar soort blijdschap. Ik had niet gedacht dat me dit zou overkomen.” Janneke Bruintjes uit Eindhoven won een Rembrandt-ets in een loterij van de Vrije Academie.