Busstaking Neckerspoel: ‘Wachten, nog langer wachten en anders toch maar een ov-fiets’

Tractorbe­stuur­der uit Oirschot maakte één fout, dat kost hem 80 uur werkstraf na dodelijk ongeluk

BEST - Hij week netjes uit voor wielrenners maar had wel de vorenpakker beter aan zijn tractor moeten bevestigen. Een tractorbestuurder die betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Best krijgt tachtig uur werkstraf.

15:32