Buurt en projectontwikkelaar totaal verrast door plan voor Eindhovens spoorviaduct: ’Dit is groot en heftig’

Verpleeg­hui­zen laten mondkapjes nog op de plank liggen: ‘Weinig besmettin­gen onder bewoners, maar we blijven alert’

EINDHOVEN/HELMOND - Anders dan in andere plaatsen in Nederland laten verpleeghuizen in Zuidoost-Brabant de mondkapjes voorlopig in de kast liggen. Ze nemen nog geen extra maatregelen tegen corona, omdat het aantal besmettingen onder cliënten tot nu toe erg laag is.

5 juli