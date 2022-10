Carnavalsvereniging De Kolderstralen viert (uitgestelde) 66-jarig jubileum groots

Eindhoven­se zwemmers moeten rekening houden met meer beperkin­gen: ‘Perso­neels­te­kort is structu­reel’

EINDHOVEN - Zwemmers die regelmatig in de Tongelreep of het Ir. Ottenbad in Eindhoven komen, moeten in de toekomst rekening blijven houden met beperkingen wegens een gebrek aan personeel. De krapte op de arbeidsmarkt is geen incident meer en het huidige aanbod kan niet gegarandeerd worden.

