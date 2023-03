Chaos in centrum Eindhoven blijft uit: ‘Goede verkeersregelaars, hè’

Pillenko­ning Peer S. scheurde zo hard over de A2 dat observatie­teams niet konden volgen

De kunstroof in Frankrijk was geruchtmakend, net als de kogelregen op zijn huis. Toch wist Peer S. (60) vrij geruisloos uit te groeien tot ‘de grootste pillenboer’ van het land. De sluwe smokkelaar uit Brabant, die de politie vaak te slim af was, werd in zijn nadagen gepakt.