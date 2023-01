Cheque voor Veldhovense zwemclub ’t Zeepaardje

Nauwelijks aanspraak op fonds voor energiear­moe­de in Best: ‘Er is heel veel schroom’

BEST - Er werd anderhalve ton voor uitgetrokken en een campagne voor opgetuigd, maar het loopt nog allesbehalve storm op het noodfonds van de gemeente Best. Die zet dat ‘potje’ daarom nu breder in dan alleen voor de bestrijding van energiearmoede.

