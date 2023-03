Chimera Ripa ontloopt met PSV de beloftenploeg van de club: ‘De beker is belangrijk voor ons’

In navolging van Jong PSV denderde zondagmiddag ook het eerste vrouwenteam van PSV door naar de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. Een complete PSV-finale in mei is nog mogelijk.

Na de 5-0 zege van PSV op Excelsior werd er geloot. Het vaandelteam speelt in april de ene halve finale in Den Haag tegen ADO. De beloftenploeg, die vrijdagavond dankzij een goal van Dieke van Straten met 0-1 afrekende met vv Alkmaar, ontvangt dan in Eindhoven in de andere halve finale FC Twente.

Een jeugdteam bij de laatste vier is niet uniek. In 2018 bereikte PSV de eindstrijd door in de halve finale af te rekenen met de talenten van CTO Zuid, de voorloper van Jong PSV. ,,Doe maar liever PSV in de finale”, zei Van Straten na afloop van de wedstrijd van Jong PSV. De Oirschotse was een van de vier speelsters die vrijdag speelden en zondag op de bank plaats mochten nemen. Trainer Rick de Rooij wisselde vijf keer, mag liet niemand dubbel in actie komen.

Verschillende namen op het scorebord

Het duurde zondagmiddag even voor de doelpuntenregen op gang kwam. De Rooij zag dat het tempo in de eindfase van de aanval te laag was en dat zijn ploeg te vaak van grote afstand probeerde. In de 38ste minuut was het voor het eerst raak via Joëlle Smits. Na rust liep PSV makkelijk weg via Zera Hulswit, Senna Koeleman, Chimera Ripa en Esmee Brugts. ,,Het ging alleen maar om de winst en we hebben het kunnen uitbreiden tot 5-0, met allemaal verschillende namen op het scorebord”, aldus Ripa. ,,De beker is belangrijk voor ons. Er zitten nog maar twee topploegen in, waaronder wijzelf. We trekken nu een mooie stijgende lijn naar boven.”

Gevoelsmens

De 21-jarige middenveldster is een gevoelsmens. En haar gevoel zei haar afgelopen zomer dat ze de kans om voor PSV te voetballen met beide handen moest grijpen. ,,Het voelde bij het eerste gesprek meteen goed. En dat bleef zo in de gesprekken daarna. Dan is de keuze snel gemaakt. Ik kwam als een van de eersten, maar had een klik met de meiden die er al waren. Dat maakt de keuze makkelijker.”

Quote Deze intentie moeten we houden om uiteinde­lijk de beker te winnen Chimera Ripa (21), voetbalster PSV

En PSV trok na talent Ripa, die voor drie seizoenen tekende, nog een aantal gevestigde namen aan. ,,Daar werd ik alleen maar blijer van. Ja, dan viel het resultaat aan het begin van het seizoen helaas tegen. Ik denk dat het komt omdat we dus een heel nieuw team zijn. Als het zo pril is, dan moet je leren communiceren en wennen aan hoe we spelen”, verwijst Ripa naar de vijfde plaats van PSV in de eredivisie. ,,Het was moeilijk om positief te blijven. We zaten best diep, maar die switch hebben we wel samen gemaakt. We helpen elkaar de goede weg te vinden. Deze intentie moeten we houden om uiteindelijk de beker te winnen.”

Eenmaal gewend aan het systeem dat PSV speelt, bevalt het jeugdinternational Ripa zeker in Eindhoven. Wat voor haar het grootste verschil is vergeleken met haar vorige clubs Alkmaar en Heerenveen? ,,Het voetballen”, zegt ze lachend. ,,Daar speel je heel verdedigend, bij PSV is het andersom en ga je lekker in de aanval. Dan kan ik ook beter uit de voeten.”

