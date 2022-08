Chinees kapitaal naar meegroeiende hartklep uit Eindhoven voor zieke kinderen

Bouwvakker gewond aan benen bij bedrijfson­ge­luk Bunkerto­ren in Eindhoven

EINDHOVEN - Een bouwvakker is donderdagmiddag gewond geraakt aan zijn benen bij een bedrijfsongeluk in Eindhoven. Dat gebeurde bij werkzaamheden aan de Bunkertoren. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

11 augustus