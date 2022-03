Coco (14) staat niet op het Eindhovense oorlogsmonument, en met haar nog vele anderen

Regionale huurcon­trac­ten doorge­licht op banden met Poetin en oligarchen: ‘Grondige inventari­sa­tie nodig’

EINDHOVEN - Russische bedrijven met een vestiging in de regio worden mogelijk geweerd door pandeigenaren. Zij gaan na of hun huurders banden hebben met het Kremlin of met oligarchen rond Poetin, nadat bleek dat een Russisch staatsfonds een kantoor huurt op de High Tech Campus.

8 maart