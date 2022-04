Componiste Sarah Neutkens (23) uit Vessem tekent contract bij groot platenlabel

Universal Music Group is een grote speler in de muziekindustrie. Het bedrijf beheert muziek van de Rolling Stones en de Beatles. In Nederland vertegenwoordigen ze violiste Janine Jansen en het pianoduo Lucas en Arthur Jussen, om maar een paar bekende namen te noemen.

Hoe ben je met Universal Music in contact gekomen?

„Ze hebben me opgepikt vanwege shows die ik vorig jaar zomer in Theater Carré heb gedaan. Dat waren twaalf uitvoeringen van een lichtspektakel van Nick Verstand waar ik de muziek voor gemaakt had. Ik speelde zelf mee op piano. We zijn in gesprek geraakt. Ik heb hen verteld dat ik ervan houd om cd’s te maken. De uitkomst is dat ze het eerste album begin 2023 gaan uitbrengen.”

Wat komt daarop te staan?

(Lacht) „Daar mag ik nog niets over vertellen.”

Wat zijn de voordelen voor jou?

„Ik vind het leuk om opnamen te organiseren en met musici te werken. Maar de zakelijke kant is een stuk minder prettig. Marketing, distributie, het regelen van contacten met pers. Daar was ik veel tijd mee kwijt. Dat wordt nu allemaal door het label gedaan.”

Waar ben je nu mee bezig?

„Ik werk nu aan ‘Gemma’, een muziektheatervoorstelling van Fabian Claes Jansen. Ik schrijf er de muziek voor, en ik ga erin acteren. De voorstelling speelt vanaf september. Eerst in Friesland. Daarna in het Delamar Theater in Amsterdam. Daarnaast schrijf ik muziek. Ik ben bezig aan mijn tweede boek, en ik doe presentatieklusjes. Onlangs voor het Stedelijk Museum in Amsterdam nog een live-interview met mensen van designstudio Belén. Ik heb het superdruk.”

Zien we ook nog stukjes van je in het Eindhovens Dagblad?

„Jazeker. Als er iets op mijn pad komt, schrijf ik graag voor de krant.”