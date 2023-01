Coronaproblemen in China zetten Signify onder druk; omzet- en winstwaarschuwing bij oude Philips-tak

Kunststof schaats­baan keert mogelijk terug in Best: ‘Al zijn er wel verbeter­pun­ten’

BEST - Wordt een kunststof schaatsbaan een jaarlijks terugkerend fenomeen rond de feestdagen in Best? De organisatie van Best Bibbert & Boeit speelt met de gedachte, maar hakt later pas daadwerkelijk de knoop door.

11 januari