Corporatie Trudo gaat tot 2026 1300 woningen bouwen in Eindhoven; nog ruim 500 op Strijp-S

Vertraging en uitwijken­de vluchten Eindhoven Airport door dichte mist

EINDHOVEN - Het vliegverkeer van Eindhoven Airport is deze ochtend stilgelegd vanwege dichte mist. Dat meldt de luchthaven via Twitter. Reizigers zullen rekening moeten houden met vertraging, omleiding en eventueel annulering. Voorlopig is één vlucht naar Rzeszów (Polen), die om 09.10 uur zou vertrekken, geannuleerd.

10:00